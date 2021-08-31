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Инфляция в еврозоне ускорилась до максимума за 10 лет

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Украина, Вторник 31 августа 2021 16:08
Инфляция в еврозоне ускорилась до максимума за 10 лет
Автор: Александр Белоус

Инфляция в еврозоне в августе ускорилась до 10-летнего максимума с вероятностью дальнейшего роста. Это ставит под сомнение взгляд Европейского центрального банка на рост цен, который он считает временным всплеском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Потребительская инфляция в 19 странах, использующих единую валюту, ускорилась до 3% в этом месяце с 2,2% в июле, что намного выше ожиданий в 2,7% и значительно отошло от целевого показателя ЕЦБ в 2%.

По данным Евростата, рост был вызван ценами на электроэнергию. Однако цены на продукты питания и промышленные товары также подорожали.

Центральный банк неоднократно повышал свой прогноз инфляции в этом году только для того, чтобы фактические цифры превзошли его прогнозы, а рост цен теперь, вероятно, достигнет пика только в ноябре.

В связи с тем, что инфляция в Германии, крупнейшей экономике еврозоны и крупнейшем критике ЕЦБ, приблизится к 5% в ближайшие месяцы, банк, вероятно, столкнется с растущим общественным давлением, чтобы обратить внимание на изменения цен, которые возрождают воспоминания о безудержной инфляции.

ЕЦБ утверждает, что основная часть инфляционного всплеска вызвана множеством разовых факторов, включая узкие места в производстве, связанные с возобновлением работы экономики после пандемии COVID-19, и что рост цен быстро замедлится в начале следующего года.

В ЕЦБ прогнозируют, что инфляция будет значительно ниже целевого показателя банка в ближайшие годы, поэтому в прошлом месяце даже подтвердили свое обязательство по сохранению исключительно мягкой денежно-кредитной политики для создания ценового давления.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что эти инфляционные сюрпризы не опровергают его взгляды на временный характер ценового давления, поскольку рост заработной платы, необходимый компонент устойчивой инфляции, остается сдержанным.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 9 сентября, и он должен принять решение о темпах покупки облигаций в следующем квартале. Хотя некоторая корректировка возможна, Лейн утверждал, что она будет незначительной, поскольку ЕЦБ стремится поддерживать "благоприятные условия финансирования".

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