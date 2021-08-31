Інфляція в єврозоні прискорилася до максимуму за 10 років

Інфляція в єврозоні в серпні прискорилася до 10-річного максимуму з ймовірністю подальшого зростання. Це ставить під сумнів погляд Європейського центрального банку на зростання цін, який він вважає тимчасовим сплеском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Споживча інфляція в 19 країнах, що використовують єдину валюту, прискорилася до 3% в цьому місяці з 2,2% в липні, що набагато вище очікувань у 2,7% і значно відійшло від цільового показника ЄЦБ у 2%.

За даними Євростату, зростання було викликане цінами на електроенергію. Однак ціни на продукти харчування та промислові товари також подорожчали.

Центральний банк неодноразово підвищував свій прогноз інфляції в цьому році тільки для того, щоб фактичні цифри перевершили його прогнози, а зростання цін тепер, ймовірно, досягне піку тільки в листопаді.

У зв'язку з тим, що інфляція в Німеччині, найбільшій економіці єврозони і найбільшому критиці ЄЦБ, наблизиться до 5% в найближчі місяці, банк, ймовірно, зіткнеться зі зростаючим суспільним тиском, щоб звернути увагу на зміни цін, які відроджують спогади про нестримної інфляції.

ЄЦБ стверджує, що основна частина інфляційного сплеску викликана безліччю разових факторів, включаючи вузькі місця у виробництві, пов'язані з відновленням роботи економіки після пандемії COVID-19, і що зростання цін швидко сповільниться на початку наступного року.

В ЄЦБ прогнозують, що інфляція буде значно нижче цільового показника банку в найближчі роки, тому минулого місяця навіть підтвердили своє зобов'язання по збереженню виключно м'якої грошово-кредитної політики для створення цінового тиску.

Головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн заявив, що ці інфляційні сюрпризи не спростовують його погляди на тимчасовий характер цінового тиску, оскільки зростання заробітної плати, необхідний компонент стійкої інфляції, залишається стриманим.

Наступне засідання ЄЦБ відбудеться 9 вересня, і він повинен прийняти рішення про темпи покупки облігацій в наступному кварталі. Хоча деяка коригування можлива, Лейн стверджував, що вона буде незначною, оскільки ЄЦБ прагне підтримувати "сприятливі умови фінансування".