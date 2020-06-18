Инфекционист назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Инфекционист отметил, что вирус никуда не отступил

Рост числа новых больных на COVID-19, зафиксированный в последнюю неделю, связан с тем, что украинцы начали пренебрегать противоэпидемическими рекомендациями Минздрава. Однако, вирус никуда не отступил.

Об этом РБК-Украина рассказал доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии имени Шупика Федор Лапий, говорится в материале "Отложенный эффект: ужесточат ли в Украине карантин из-за вспышки коронавируса".

По словам инфекциониста, украинцы устали от постоянных карантинных ограничений, также многие столкнулись с экономическими трудностями.

"Свое влияние оказывает и погода - когда на улице солнце, сложно усидеть дома и удержаться от привычного в эту пору отдыха на пляже или где-то еще в компании. Кроме того, многие теряют веру в существование и угрозу COVID-19, поскольку эффективные карантинные мероприятия привели к тому, что нет огромного количества больных, люди их не видят и ведутся на разные фейковые сообщения о том, что коронавирусная болезнь - это не проблема и ее случаи практически не встречаются", - пояснил изданию Федор Лапий.

Он подчеркнул, что вирус никуда не отступил. Люди продолжат болеть до тех пор, пока не будет вакцины, или же пока не сформируется коллективный иммунитет при условии, что вирус не будет мутировать, уточнил инфекционист.

Напомним, в Минздраве на днях представят прогнозы о второй волне эпидемии коронавируса.

Кроме того, Кабинет министров Украины оценил риски второй волны коронавируса.

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Автор: Уляна Безпалько