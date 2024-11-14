Іньєста придбав данський клуб з каталонською складовою

Іспанець став мажоритарним власником через своє агентство NSN ("Ніколи не кажи ніколи") та за підтримки іспано-швейцарською компанії Stoneweg. Він зараз перебуває в Данії, де вивчає інфраструктуру клубу.

"Це цікавий клуб з дуже хорошою базою, чималою кількістю вболівальників, а також потенціалом міста, в якому базується. Він може стати важливою частиною данського футболу", – сказав колишній гравець "Барселони".

Іньєста також додав, що в "Гельсінгера" великі амбіції. А він тепер буде наполегливо працювати, щоб його футбольний досвід допоміг їх реалізувати. Але попередив, що стрімкого злету чекати не варто: "це буде відбуватися поступово, крок за кроком".

Агентство Іньєсти співпрацювало з "Гельсінгером" ще до того, як колишній футболіст придбав клуб. Тому не дивно, що в ньому присутня значна каталонська складова. Так, тренує команду Пеп Аломар, який був помічником Лоренсо Серри Феррера в "Барселоні". Його помічником є каталонець Марк Веласко. А спортивним директором клубу працює Кім Рамон – тренер із великим досвідом роботи в молодіжних командах "Барселони".

ФК "Гельсінгер": що відомо

Футбольний клуб, що представляє однойменне місто, було засновано в 2005 році. Домашні матчі приймає на міському стадіоні, який вміщує 4,5 тис. глядачів.

Найкраще досягнення – вихід у Суперлігу в 2017 році. Утім, в еліті команда не втрималась, і за підсумками чемпіонату знову опустилась до другого дивізіону. В сезоні 2023/24 провалилась і там: посіла останнє, 12-те місце, й вилетіла до третьої ліги. В Кубку Данії одного разу вийшла до 1/8 фіналу (2017 рік).