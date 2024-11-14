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"Рома" Довбика призначила тренером сенсаційного чемпіона Англії-2016

Рим, Четвер 14 листопада 2024 16:29
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"Рома" Довбика призначила тренером сенсаційного чемпіона Англії-2016 Фото: Клаудіо Раньєрі в період роботи з "Кальярі" (cagliaricalcio.com)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений італійський фахівець Клаудіо Раньєрі втретє в тренерській кар'єрі очолив столичну "Рому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

73-річний алленаторе повернувся на місток "вовків". Лише навесні він оголосив про вихід на пенсію.

Раньєрі тренуватиме "Рому" до кінця сезону. Потім він перейде на посаду вищого виконавчого директора римлян. До сфери його компетенції належатимуть всі спортивні питання, зокрема й пошук спадкоємця на роль головного тренера.

Раньєрі працював із "Ромою" у 2009-2011 рр. і в другій частині сезону 2018/19. У попередній кампанії він тренував "Кальярі" та втримав сардинців у Серії A. Вершиною тренерської кар'єри італійця залишається титул англійської Прем'єр-ліги 2015/16 зі скромним "Лестером".

Раньєрі став третім тренером "Роми" в нинішньому сезоні. Розпочали змагальний рік "вовки" під керівництвом Даніеле Де Россі, а потім його змінив Іван Юріч. Хорвата звільнили з посади після поразки від "Болоньї" в 12-му турі.

До слова, раніше підсумували четвертий тур Ліги чемпіонів із турнірною таблицею.

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