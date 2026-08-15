Індонезію струснув потужний землетрус, влада попереджає про цунамі

Що відомо про землетрус

Перший поштовх зафіксували о 4:58 ранку за місцевим часом на глибині 15 кілометрів, після чого сталася низка афтершоків. У регіонах Нагекео та Біма поштовхи відчувалися дуже сильно й тривали близько хвилини - багато людей вибігли з домівок.

Речник національного агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих Доді Юлеова повідомив, що інформації про постраждалих поки немає, хоча місцеві ЗМІ пишуть, що частина мешканців уже покинула сейсмічно активний район.

Загроза цунамі

У кількох районах поблизу епіцентру вже зафіксували хвилі цунамі заввишки близько одного метра. Водночас Австралійський центр попередження про цунамі заявив, що цей підводний землетрус не становить загрози для материкової Австралії та її островів і територій.

Чому Індонезія так серйозно ставиться до попереджень

Індонезія - одна з найсейсмічніше активних країн світу, розташована на "Тихоокеанському вогняному кільці". Саме тут 26 грудня 2004 року стався один із наймасштабніших землетрусів в історії спостережень - магнітудою понад 9 балів, з епіцентром біля узбережжя провінції Ачех на острові Суматра.

Тоді підводний поштовх спричинив цунамі з хвилями заввишки до кількох десятків метрів, які накрили узбережжя одразу 14 країн Індійського океану. За різними оцінками, загинуло від 230 до 280 тисяч людей - і саме після тієї трагедії у регіоні почали розбудовувати систему раннього попередження про цунамі, яка працює й досі.