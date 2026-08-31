В Індонезії відхрестилися від своїх громадян, які воюють за Росію

Речниця МЗС Індонезії Івонн Мевенканг заявила, що наразі необхідно додатково підтвердити особи людей, їхнє громадянство, обставини вербування та характер можливої участі у війні.

Перевірку проводять через дипломатичні представництва Індонезії та у координації з відповідними міністерствами й державними установами.

Водночас у Джакарті вже дистанціювалися від можливої участі своїх громадян у війні на боці Росії.

"Якщо серед громадян Індонезії є жертви такого процесу, уряд Індонезії вживе необхідних заходів захисту відповідно до чинного законодавства", - наголосила Івонн.

Індонезія перевіряє можливий обман

Окремо влада країни має намір з'ясувати, чи не стали індонезійці жертвами шахрайства, експлуатації або вербування під приводом працевлаштування.

Йдеться про ситуації, коли людині можуть запропонувати роботу, яка насправді передбачає залучення до військової діяльності.

"Якщо серед громадян Індонезії є жертви такого процесу, уряд Індонезії вживе необхідних заходів захисту відповідно до чинного законодавства", - заявила речниця МЗС.

В Індонезії також діють правові норми щодо участі громадян у військовій службі іноземних держав. Вони передбачають, зокрема, можливі наслідки для громадянства. При цьому рішення мають ухвалюватися на основі підтверджених фактів і відповідно до законодавства.

МЗС Індонезії закликало громадян обережно ставитися до пропозицій роботи у зонах конфліктів та до будь-яких пропозицій, які можуть передбачати військову діяльність на користь іншої держави.