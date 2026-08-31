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В Индонезии открестились от своих граждан, воюющих за Россию

19:57 31.08.2026 Пн
2 мин
Джакарта заявила, что возможное участие граждан не отражает позицию правительства
aimg Мария Науменко
Фото: военнослужащие Индонезии (росСМИ)

Индонезия начала проверку информации о своих гражданах в русской армии. Джакарта также выясняет, могли ли люди завербованы под видом работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANTARA News.

Представитель МИД Индонезии Ивонн Мевенканг заявила, что в настоящее время необходимо дополнительно подтвердить личности людей, их гражданство, обстоятельства вербовки и характер возможного участия в войне.

Проверку проводят через дипломатические представительства Индонезии и координации с соответствующими министерствами и государственными учреждениями.

В то же время, в Джакарте уже дистанцировались от возможного участия своих граждан в войне на стороне России.

"Если среди граждан Индонезии есть жертвы такого процесса, правительство Индонезии примет необходимые меры защиты в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнула Ивонн.

Индонезия проверяет возможный обман

Отдельно власти страны намерены выяснить, не стали ли индонезийцы жертвами мошенничества, эксплуатации или вербовки под предлогом трудоустройства.

Речь идет о ситуациях, когда человеку могут предложить работу, которая действительно предусматривает привлечение к военной деятельности.

"Если среди граждан Индонезии есть жертвы такого процесса, правительство Индонезии примет необходимые меры защиты в соответствии с действующим законодательством", - заявила представитель МИД.

В Индонезии также действуют правовые нормы, касающиеся участия граждан в военной службе иностранных государств. Они предполагают, в частности, возможные последствия для гражданства. При этом решение должно приниматься на основе подтвержденных фактов и в соответствии с законодательством.

МИД Индонезии призвал граждан осторожно относиться к предложениям работы в зонах конфликтов и любым предложениям, которые могут предусматривать военную деятельность в пользу другого государства.

Ранее Служба внешней разведки Украины сообщила, что Россия завербовала по меньшей мере восемь граждан Индонезии в свои вооруженные силы для участия в войне против Украины.

По данным украинской разведки, были получены документы, подтверждающие факты такой вербовки.

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