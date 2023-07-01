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В Індонезії стався потужний землетрус: загинула людина, ще 10 поранено

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Індонезія, Субота 01 липня 2023 07:42
В Індонезії стався потужний землетрус: загинула людина, ще 10 поранено Фото: через потужний землетрус в Індонезії загинула людина (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Землетрус магнітудою 6,4 бала за шкалою ріхтера стався біля індонезійського острова Ява ввечері, 30 червня. Внаслідок катастрофи щонайменше 10 осіб отримали поранення, а одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну раду з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.

Підземні поштовхи завдали незначних пошкоджень сотням будинків, офісам, медичним і освітнім установам в районі Джок'якарти та провінції Центральна Ява. В однієї людини під час землетрусу стався серцевий напад, внаслідок чого вона загинула.

За даними геофізичного агенства Індонезії, землетрус стався на глибині 25 км та відчувався в кількох містах в регіоні Джок'якарта, а також у східній і центральній Яві, найбільш густонаселеному острові Індонезії. Цунамі підземні поштовхи не викликали.

Природні лиха в Індонезії

Біля острова Суматра стався землетрус магнітудою 7,3 бали, який викликав попередження для населення про можливе цунамі наприкінці квітня.

Також, на острові Ява сталося виверження вулкана Мерапі, який називають вулканом Судного дня. Щонайменше вісім сіл поблизу нього постраждали від попелу.

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