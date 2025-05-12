В Индонезии во время утилизации боеприпасов погибли 13 человек, среди них четыре военных
В понедельник,12 мая на Западной Яве в Индонезии произошло трагическое гибель 13 человек во время утилизации просроченных военных боеприпасов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
По словам военного спикера Кристомея Сиантури, среди погибших в результате взрыва девять гражданских лиц и четыре военнослужащих.
Взрыв произошел на поле, которое обычно используется для утилизации устаревших боеприпасов.
Власти уже начали расследование этого инцидента, в частности выяснение, как гражданские лица оказались на месте происшествия.
Представитель армии Индонезии Вахью Юдхаяна заявил в телевизионном обращении, что будет проведено детальное расследование.
Этот случай произошел менее чем через год после масштабного пожара на военном складе в Индонезии, вызвавшего серию взрывов.
Напомним, что 26 апреля в порту на юге Ирана произошел мощный взрыв. Эпицентром взрыва стало административное здание возле пирса.
Инцидент произошел около 12:30 по местному времени в порту Шахид Раджаи. На место происшествия оперативно прибыли группы быстрого реагирования.
СМИ писали о 750 пострадавших и 8 погибших.
Из-за взрыва работу порта приостановили, чтобы спасательные и силовые службы могли взять ситуацию под контроль.
Подробнее о взрыве, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.