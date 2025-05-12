В Индонезии во время утилизации боеприпасов погибли 13 человек, среди них четыре военных

Иллюстративное фото: В Индонезии во время утилизации боеприпасов погибли 13 человек (Getty Images)

В понедельник,12 мая на Западной Яве в Индонезии произошло трагическое гибель 13 человек во время утилизации просроченных военных боеприпасов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По словам военного спикера Кристомея Сиантури, среди погибших в результате взрыва девять гражданских лиц и четыре военнослужащих. Взрыв произошел на поле, которое обычно используется для утилизации устаревших боеприпасов. Власти уже начали расследование этого инцидента, в частности выяснение, как гражданские лица оказались на месте происшествия. Представитель армии Индонезии Вахью Юдхаяна заявил в телевизионном обращении, что будет проведено детальное расследование. Этот случай произошел менее чем через год после масштабного пожара на военном складе в Индонезии, вызвавшего серию взрывов.