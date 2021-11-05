Індонезія засумнівалася в обіцянці, даній на COP26: "Недоречно і несправедливо"

Індонезія засумнівалася в обіцянці про збереження лісів. Як відомо, країна обіцяла покінчити з вирубкою лісів до 2030 року, підписавши зобов'язання на кліматичному саміті COP26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Міністр навколишнього середовища та лісового господарства Сіті Нурбая Бакар раптом назвала зобов'язання примусом і заявила, що воно недоречно і несправедливо.

"Примус Індонезії до нульової вирубки лісів у 2030 році явно недоречний і несправедливий", - заявила міністр.

За її словами, Індонезія "не може того, що не може зробити". Пріоритетом Індонезії є розвиток. Вона взяла в приклад ліси, які необхідно вирубати для будівництва нових доріг. Також вона зазначила, що деякі ліси необхідно буде вирубати для вирощування продовольчих культур.

"Природні багатства Індонезії, включаючи ліси, повинні управлятися з метою їх використання відповідно до принципів сталого розвитку", - сказала вона.

Заступник Міністра закордонних справ Індонезії Махендра Сірегар також заявив, що підписання Угоди про нульову вирубку лісів було "помилковим і таким, що вводить в оману".

Відзначимо, що Індонезія є домом для третьої за величиною площі у світі для тропічних лісів. Однак з 1960-х років половина лісів була вирубана нелегальними лісорубами.