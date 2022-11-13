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Індонезія закликала країни Заходу менше критикувати Росію на саміті G20

Фото: президент Індонезії Джоко Відодо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Індонезійські політики, зокрема президент країни Джоко Відодо, закликають західних лідерів пом'якшити риторику щодо РФ у рамках саміту G20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"На американських, європейських, австралійських і японських посадових осіб чинять тиск індонезійські колеги, зокрема, президент Джоко Відодо, щоб вони продемонстрували гнучкість і розглянули можливість використання менш жорсткої риторики, щоб Москва погодилася на комюніке після завершення зустрічі", - йдеться в повідомленні видання.

Згідно з чиновниками, заява за підсумками зустрічі буде розцінена Відодо як "особистий успіх". За їхніми словами, президент вважає себе головою найскладнішого саміту G20.

Зазначається, що Саудівська Аравія, Індія, Бразилія та Китай не хочуть засуджувати Росію. "Пекін вважатиме за неможливе прийняття будь-якої безпосередньої критики на адресу Росії", - підкреслює видання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Британія та Євросоюз закликали всіх союзників не бути присутніми на виступах глави МЗС РФ Сергія Лаврова під час саміту G20 і не проводити з ним переговори.

Також раніше ми писали, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що Росія нині чинить "опір" нападу з боку західних країн. А особливо "нападають" на РФ Сполучені Штати.

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G20Индонезия