UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Индонезия выделит 5 млн долларов финансовой помощи для Украины: на что пойдут деньги

Фото: Индонезия выделит 5 млн долларов финансовой помощи для Украины (moz.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Власти Индонезии готовы выделить 5 млн долларов для восстановления медицинской инфраструктуры Украины, которая была разрушена в результате боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Республика Индонезия готова присоединиться к восстановлению украинской медицинской инфраструктуры, которая была разрушена ракетами и снарядами российских оккупантов. В частности, речь идет об инвестициях в размере 5 миллионов долларов, которые могут быть направлены на восстановление украинских медицинских учреждений", - сказано в сообщении.

В Минздраве подчеркивают, что Украина уже начала восстановление медицинских учреждений в деоккупированных регионах.

Стоит заметить, что Индонезия с начала войны оказала значительную помощь Украине, поставив большое количество лекарств и медицинской продукции.

Напомним, ранее стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо отклонил просьбу со стороны Украины помочь с вооружением. Однако, предложил доставить в ближайшее время гуманитарную помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныИндонезияПомощь Украине