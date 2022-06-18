Індонезія виділить 5 млн доларів фінансової допомоги для України: на що підуть гроші

"Республіка Індонезія готова приєднатися до відновлення української медичної інфраструктури, яка була зруйнована ракетами та снарядами російських окупантів. Зокрема йдеться про інвестиції у розмірі 5 мільйонів доларів, які можуть бути спрямовані на відновлення українських медичних закладів", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголошують, що Україна вже розпочала відновлення медичних закладів у деокупованих регіонах.

Варто зауважити, що Індонезія з початку війни надала значну допомогу Україні, поставивши велику кількість ліків та медичної продукції.