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Індонезія виділить 5 млн доларів фінансової допомоги для України: на що підуть гроші

Фото: Індонезія виділить 5 млн доларів фінансової допомоги для України (moz.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Влада Індонезії готова виділити 5 млн доларів для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

"Республіка Індонезія готова приєднатися до відновлення української медичної інфраструктури, яка була зруйнована ракетами та снарядами російських окупантів. Зокрема йдеться про інвестиції у розмірі 5 мільйонів доларів, які можуть бути спрямовані на відновлення українських медичних закладів", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголошують, що Україна вже розпочала відновлення медичних закладів у деокупованих регіонах.

Варто зауважити, що Індонезія з початку війни надала значну допомогу Україні, поставивши велику кількість ліків та медичної продукції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Індонезії Джоко Відодо відхилив прохання з боку України допомогти з озброєнням. Проте запропонував доставити найближчим часом гуманітарну допомогу.

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Війна Росії проти УкраїниИндонезияДопомога Україні