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Индонезия отказала Украине в предоставлении военного вооружения

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Пятница 29 апреля 2022 14:33
Индонезия отказала Украине в предоставлении военного вооружения Фото: президент Индонезии Джоко Видодо (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Индонезии Джоко Видодо отклонил просьбу со стороны Украины помочь с вооружением. Однако, предложил доставить в ближайшее время гуманитарную помощь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Подчеркиваю, что в соответствии с мандатом конституции Индонезии и принципов внешней политики Индонезии запрещается оказывать помощь в виде оружия другим странам", - заявил президент.

Зато Джоко Відодо, во время разговора с президентом Украины, предложил гуманитарную помощь. По его словам, Индонезия сможет доставить ее в ближайшее время.

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