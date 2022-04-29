Индонезия отказала Украине в предоставлении военного вооружения

Президент Индонезии Джоко Видодо отклонил просьбу со стороны Украины помочь с вооружением. Однако, предложил доставить в ближайшее время гуманитарную помощь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Зато Джоко Відодо, во время разговора с президентом Украины, предложил гуманитарную помощь. По его словам, Индонезия сможет доставить ее в ближайшее время.

"Подчеркиваю, что в соответствии с мандатом конституции Индонезии и принципов внешней политики Индонезии запрещается оказывать помощь в виде оружия другим странам", - заявил президент.

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