RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Індонезія відмовила Україні в надані військового озброєння

Фото: президент Індонезії Джоко Відодо (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Індонезії Джоко Відодо відхилив прохання з боку України допомогти з озброєнням. Однак, запропонував доставити найближчим часом гуманітарну допомогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Наголошую, що відповідно до мандату конституції Індонезії та принципів зовнішньої політики Індонезії забороняється надавати допомогу у вигляді зброї іншим країнам", - заявив президент.

Натомість Джоко Відодо, під час розмови з президентом України, запропонував гуманітарну допомогу. За його словами, Індонезія зможе доставити її найближчим часом.

Війна Росії проти України триває шістдесят п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаИндонезия