Индонезия начнет COVID-вакцинацию детей 6-11 лет
Со вторника, 14 декабря, Индонезия начнет вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 6 до 11 лет. Так, страна Юго-Восточной Азии станей одной из первых в регионе, кто иммунизирует детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В прошлом месяце Индонезия одобрила китайскую вакцину Sinovac Biotech для этой возрастной группы. Привить планируют около 26,5 миллионов детей. А со следующего года использование вакцины Sinovac власти ограничат только для детей.
"Это делается для ускорения вакцинации всех жителей Индонезии ... мы укрепляем коллективный иммунитет", - сказал старший чиновник министерства здравоохранения Макси Рейн Рондонуву.
Согласно правительственным данным, в Индонезии зарегистрировано более 4,2 миллиона случаев заражения коронавирусом среди лиц в возрасте от 0 до 18 лет, что составляет 13% от общего числа инфекций.
Напомним, в Швейцарии одобрили вакцинацию от коронавируса для детей с 5 до 11 лет. Прививки будут делать вакциной Cominarty, созданной Pfizer.