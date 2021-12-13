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Індонезія розпочне COVID-вакцинацію дітей 6-11 років

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Індонезія, Понеділок 13 грудня 2021 09:53
Індонезія розпочне COVID-вакцинацію дітей 6-11 років Фото: в Індонезії щеплення від COVID робитимуть дітям (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

З вівторка, 14 грудня, Індонезія розпочне вакцинацію від COVID-19 дітей віком від 6 до 11 років. Так, країна Південно-Східної Азії стане однією з перших у регіоні, хто імунізує дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого місяця Індонезія схвалила китайську вакцину Sinovac Biotech для цієї вікової групи. Прищепити планують близько 26,5 мільйона дітей. А з наступного року використання вакцини Sinovac влада обмежить тільки для дітей.

"Це робиться для прискорення вакцинації всіх жителів Індонезії... ми зміцнюємо колективний імунітет", - сказав старший чиновник міністерства охорони здоров'я Максі Рейн Рондонуву.

Згідно з урядовими даними, в Індонезії зареєстровано понад 4,2 мільйона випадків зараження коронавірусом серед осіб віком від 0 до 18 років, що становить 13% від загальної кількості інфекцій.

Нагадаємо, у Швейцарії схвалили вакцинацію від коронавірусу для дітей з 5 до 11 років. Щеплення робитимуть вакциною Cominarty, створеною Pfizer.

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