В Індонезії після землетрусу застрягли на горі 560 альпіністів

Рятувальники вже вирушили на допомогу альпіністам

На стратовулкані Рінджані на індонезійському острові Ломбок після потужного землетрусу застрягли 560 альпіністів. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на інформацію місцевої влади.



Як повідомляється, рятувальники вже вирушили на допомогу альпіністам.

Наголошується, що 500 осіб заблоковані на стратовулкані в районі Сегара-Анакан, ще 60 знаходяться в районі Бату-Цирпа.

Update gempa 6.4 SR Lombok Timur: 14 tewas dan lebih dari 1000 unit rumah rusak. Secara umum infrastruktur masih berfungsi. Bandara Lombok dan Bali normal. Pendaki Gunung Rinjani masih dievakuasi. Pendataan masih dilakukan. pic.twitter.com/M1Bl5MOir3 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) July 29, 2018

Нагадаємо, 29 липня в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7,5 км та 1 км на південний схід від міста Лелонгкен.

Повідомлялося, що в результаті землетрусу загинули 14 людей.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2018, біля берегів Індонезії сталося три землетруси.

Перший землетрус магнітудою 5,8 стався в 94 км до південно-заходу від міста Муару Сибурет в провінції Західна Суматра, а другий землетрус магнітудою 5,1 було зафіксовано в 70 км на північний захід від Муару Сиберут, його епіцентр залягав на глибині 11,8 км.

В третій раз підземні поштовхи сталися в 67 км до південно-заходу від Муару Сиберут на глибині 10 км.