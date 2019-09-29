В Индонезии выросло количество жертв землетрясения

Количество жертв землетрясения, которое 26 сентября произошло на юго-западном побережье одного из островов Индонезии, возросло до 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Rappler.

По данным индонезийского агентства по противодействию стихийным бедствиям, жертвами мощного землетрясения на острове Серам стали по меньшей мере 30 человек. Также в результате стихийного бедствия пострадали 156 человек.

Отмечается, что почти 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свое жилье. В регионе в связи с произошедшим было объявлено чрезвычайное положение. Режим чрезвычайного положения будет действовать в регионе до 9 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 сентября в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Тогда была информация о не менее 20 погибших. Подземные толчки всколыхнули удаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты. После землетрясения были зафиксированы по меньшей мере два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.

Также РБК-Украина писало, что в результате землетрясения в Турции, которое произошло 26 сентября, пострадали по меньшей мере 34 человека. Мощные подземные толчки вызвали разрушения по меньшей мере 437 зданий в крупнейшем турецком городе Стамбуле. В результате землетрясения был разрушен шпиль одного из минаретов.