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В Індонезії зросла кількість жертв землетрусу

Новини » Надзвичайні події    29.09.2019 - 10:44
В Індонезії зросла кількість жертв землетрусу
Ілюстративне фото (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Жертвами землетрусу стали 30 осіб

Кількість жертв землетрусу, який 26 вересня стався на південно-західному узбережжі одного з островів Індонезії, зросла до 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Rappler.

За даними індонезійського агентства з протидії стихійним лихам, жертвами потужного землетрусу на острові Серам стали щонайменше 30 людей. Також в результаті стихійного лиха постраждали 156 осіб.

Зазначається, що майже 25 тисяч осіб були вимушені покинути своє житло. В регіоні у зв'язку з подією було оголошено надзвичайний стан. Режим надзвичайного стану діятиме в регіоні до 9 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 вересня в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,5 балів. Тоді була інформація про щонайменше 20 загиблих. Підземні поштовхи сколихнули віддалені острови провінції Малуку, в результаті чого були зруйновані будинки і громадські об'єкти. Після землетрусу були зафіксовані щонайменше два десятки афтершоків, в тому числі один магнітудою 5,6.

Також РБК-Україна писало, що в результаті землетрусу в Туреччині, який стався 26 вересня, постраждали щонайменше 34 людини. Потужні підземні поштовхи спричинили руйнування щонайменше 437 будівель в найбільшому турецькому місті Стамбулі. Внаслідок землетрусу був зруйнований шпиль одного з мінаретів.

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