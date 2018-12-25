В Индонезии создадут новую систему оповещения цунами

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Современная система настроена на мониторинг землетрясений

Правительство Индонезии сообщило, что в следующем году намерены создать новую систему оповещения цунами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Представительница Агентства по оценке и применению технологий Индонезии Иаяна Турьяна рассказала, что новый механизм будет определять размер волн, что позволит значительно повысить безопасность.

Существующая технология рассчитана для мониторинга землетрясения, но не оползней и извержений вулканов. Именно по этой причине им не удалось предотвратить случившееся цунами.

Ранее сообщалось, что в Индонезии увеличилось число жертв цунами. Число жертв цунами в Индонезии достигло 429 человек, также известно о 1485 пострадавших, при этом 154 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Отметим, мощное цунами обрушилось на берега Индонезии 22 декабря. Предполагается, что цунами спровоцировало извержение вулкана Анак Кракатау. В наибольшей степени пострадал регион Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, который включает в себя национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи. От волны пострадали сотни домов, гостиниц и других построек.