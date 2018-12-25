В Індонезії створять нову систему оповіщення цунамі

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Сучасна система налаштована на моніторинг землетрусів

Уряд Індонезії повідомив, що в наступному році маює намір створити нову систему оповіщення цунамі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Представниця Агентства з оцінки і застосування технологій Індонезії Іаяна Тур’яна розповіла, що новий механізм буде визначати розмір хвиль, що дозволить значно підвищити безпеку.

Існуюча технологія розрахована для моніторингу землетрусу, але не зсувів і вивержень вулканів. Саме з цієї причини їм не вдалося запобігти сталося цунамі.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії зросла кількість жертв цунамі. Число жертв цунамі в Індонезії досягла 429 осіб, також відомо про 1485 постраждалих, при цьому 154 людини досі вважаються зниклими без вісті.

Зазначимо, потужне цунамі обрушилося на узбережжя Індонезії 22 грудня. Передбачається, що спровокувало цунамі, виверження вулкан Анак Кракатау. Найбільше постраждав регіон Пандегланг провінції Бантен на острові Ява, який включає в себе національний парк Уджунг-Кулон і популярні пляжі. Від хвилі постраждали сотні будинків, готелів та інших будівель.