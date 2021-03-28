В Индонезии смертники устроили взрыв возле церкви, есть пострадавшие

Сообщается, что инцидент произошел возле католической церкви в городе Макассар на острове Сулавеси. Взрыв прогремел, когда прихожане находились внутри на службе по случаю Вербного воскресенья.

На данный момент известно о 14 пострадавших. Местная полиция выясняет, какая из радикальных организаций причастна к теракту.

Отметим, в январе местные силовики провели операцию в Макассаре, в результате которой были ликвидированы двое мужчин, подозреваемых в причастности к двойному теракту в церкви на Филиппинах в 2019 году, в результате которого погибли более 20 человек.