В Индонезии смертники устроили взрыв возле церкви, есть пострадавшие

В Индонезии два террориста смертника устроили взрыв возле католической церкви. В результате теракта пострадали не менее 14 человек.
Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что инцидент произошел возле католической церкви в городе Макассар на острове Сулавеси. Взрыв прогремел, когда прихожане находились внутри на службе по случаю Вербного воскресенья.
На данный момент известно о 14 пострадавших. Местная полиция выясняет, какая из радикальных организаций причастна к теракту.
Отметим, в январе местные силовики провели операцию в Макассаре, в результате которой были ликвидированы двое мужчин, подозреваемых в причастности к двойному теракту в церкви на Филиппинах в 2019 году, в результате которого погибли более 20 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что на юге Китая в городе Гуанчжоу мужчина устроил теракт в офисном здании. В результате взрыва погиб сам смертник и еще четыре человека.
Отметим, на этой неделе в Луганской области местный житель подорвался на гранате. Прокуратура открыла уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт".