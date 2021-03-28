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В Индонезии смертники устроили взрыв возле церкви, есть пострадавшие

Автор: РБК-Украина

В Индонезии два террориста смертника устроили взрыв возле католической церкви. В результате теракта пострадали не менее 14 человек.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что инцидент произошел возле католической церкви в городе Макассар на острове Сулавеси. Взрыв прогремел, когда прихожане находились внутри на службе по случаю Вербного воскресенья.

На данный момент известно о 14 пострадавших. Местная полиция выясняет, какая из радикальных организаций причастна к теракту.

Отметим, в январе местные силовики провели операцию в Макассаре, в результате которой были ликвидированы двое мужчин, подозреваемых в причастности к двойному теракту в церкви на Филиппинах в 2019 году, в результате которого погибли более 20 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Китая в городе Гуанчжоу мужчина устроил теракт в офисном здании. В результате взрыва погиб сам смертник и еще четыре человека.

Отметим, на этой неделе в Луганской области местный житель подорвался на гранате. Прокуратура открыла уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт".

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Новости Украины ИндонезияТерактВзрыв
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