В Індонезії смертники влаштували вибух біля церкви, є постраждалі

В Індонезії два терориста смертника влаштували вибух біля католицької церкви. У результаті теракту постраждали не менше 14 людей.
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що інцидент стався біля католицької церкви в місті Макассар на острові Сулавесі. Вибух прогримів, коли парафіяни перебували всередині на службі з нагоди Вербної неділі.
На даний момент відомо про 14 постраждалих. Місцева поліція з'ясовує, яка з радикальних організацій причетна до теракту.
Відзначимо, в січні місцеві силовики провели операцію в Макассарі, в результаті якої було ліквідовано двох чоловіків, підозрюваних в причетності до подвійного теракту в церкві на Філіппінах в 2019 році, в результаті якого загинули понад 20 осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні Китаю в місті Гуанчжоу чоловік влаштував теракт в офісній будівлі. В результаті вибуху загинув сам смертник і ще чотири особи.
Зазначимо, цього тижня в Луганській області місцевий житель підірвався на гранаті. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. ст 2. 258 Кримінального кодексу України "Терористичний акт".