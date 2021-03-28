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В Індонезії смертники влаштували вибух біля церкви, є постраждалі

Автор: РБК-Україна

В Індонезії два терориста смертника влаштували вибух біля католицької церкви. У результаті теракту постраждали не менше 14 людей.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що інцидент стався біля католицької церкви в місті Макассар на острові Сулавесі. Вибух прогримів, коли парафіяни перебували всередині на службі з нагоди Вербної неділі.

На даний момент відомо про 14 постраждалих. Місцева поліція з'ясовує, яка з радикальних організацій причетна до теракту.

Відзначимо, в січні місцеві силовики провели операцію в Макассарі, в результаті якої було ліквідовано двох чоловіків, підозрюваних в причетності до подвійного теракту в церкві на Філіппінах в 2019 році, в результаті якого загинули понад 20 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні Китаю в місті Гуанчжоу чоловік влаштував теракт в офісній будівлі. В результаті вибуху загинув сам смертник і ще чотири особи.

Зазначимо, цього тижня в Луганській області місцевий житель підірвався на гранаті. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. ст 2. 258 Кримінального кодексу України "Терористичний акт".

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