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В Китае смертник устроил взрыв в офисном здании, есть жертвы

Новина українською → Гуанчжоу, Понедельник 22 марта 2021 17:10
В Китае смертник устроил взрыв в офисном здании, есть жертвы Фото: правоохранители (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На юге Китая в городе Гуанчжоу мужчина устроил взрыв в офисном здании. В результате происшествия погиб сам смертник и еще четыре человека.

Об этом сообщает Reuters.

Также в результате подрыва пострадали еще пять человек, которые находились в здании. Всех раненых доставили в больницу. Правоохранители расследуют инцидент.

По предварительным данным, подозреваемым был 59-летний местный житель по фамилии Ху, который скончался на месте происшествия.

Напомним, 21 марта в Венесуэле произошел теракт на территории завода государственной нефтегазовой компании PDVSA. Инцидент произошел в городе Эль-Терехо в штате Монагас.

Кроме того, ранее на западе Афганистана взорвался заминированный автомобиль. В результате инцидента погибли восемь человек.

Добавим, что на военной базе в Экваториальной Гвинее произошли мощные взрывы. В результате погибли 15 человек.

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