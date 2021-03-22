В Китае смертник устроил взрыв в офисном здании, есть жертвы

На юге Китая в городе Гуанчжоу мужчина устроил взрыв в офисном здании. В результате происшествия погиб сам смертник и еще четыре человека.

Также в результате подрыва пострадали еще пять человек, которые находились в здании. Всех раненых доставили в больницу. Правоохранители расследуют инцидент.

По предварительным данным, подозреваемым был 59-летний местный житель по фамилии Ху, который скончался на месте происшествия.