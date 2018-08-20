В Индонезии в результате очередного землетрясения погибли 5 человек

Подземные толчки вызвали оползни, в результате чего были разрушены дома

В результате серии землетрясений, произошедшей близ индонезийского острова Ломбок, погибли по меньшей мере 5 человек. Об этом сообщает Channel News Asia.

Как сообщается, недалеко от острова произошло землетрясение магнитудой 6,3. Затем произошли несколько афтершоков, а спустя почти 12 часов произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,9.

Также отмечается, что подземные толчки вызвали оползни, в результате чего были разрушены дома.

По словам представителя местного агентства по стихийным бедствиям Агунга Прамуджи, два человека погибли в восточной части Ломбока, еще трое скончались на соседнем острове Сумбава. Кроме того, по его словам, десятки человек получили различные ранения.

Напомним, ранее сообщалось об землетрясении магнитудой 7,2 в 124 км от острова Ломбок в Индонезии.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что в Индонезии на острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров. Министр чрезвычайных ситуаций Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что магнитуда была 6,2. Также сообщалось о разрушениях и эвакуации населения. Отметим, что также землетрясения происходили 29 июля и 5 августа.

13 августа сообщалось, что число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок достигло 436 человек. Более 1,3 тыс. человек получили ранения, половина из которых тяжелые, указывают официальные представители. Наибольшее число жертв зарегистрировано на севере острова.