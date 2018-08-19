В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение произошло в 124 км от популярного у туристов острова Ломбок

В Индонезии в 124 км от популярного у туристов острова Ломбок произошло землетрясения магнитудой 7,2. Об этом сообщили в Геологической службе США, передает Reuters.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в море на очень небольшой глубине, а именно в один километр. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что угрозы возникновения цунами нет.

Агентство отмечает, что это было второе землетрясение за воскресенье, 19 августа, которое произошло в районе Ломбока. Так, остров потрясли подземные толчки магнитудой 6,3.

Напомним, 13 августа сообщалось, что число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 436 человек. Более 1,3 тыс. человек получили ранения, половина из которых тяжелые, указывают официальные представители. Наибольшее число жертв зарегистрировано на севере острова.