В Індонезії в результаті чергового землетрусу загинули 5 осіб

Підземні поштовхи викликали зсуви, в результаті чого були зруйновані будинки

В результаті серії землетрусів, що сталися поблизу індонезійського острова Ломбок, загинули щонайменше 5 осіб. Про це повідомляє Channel News Asia.

Як повідомляється, неподалік від острова стався землетрус магнітудою 6,3. Потім відбулися кілька афтершоків, а майже через 12 годин стався ще один землетрус магнітудою 6,9.

Також зазначається, що підземні поштовхи викликали зсуви, в результаті чого були зруйновані будинки.

За словами представника місцевого агентства по стихійним лихам Агунга Прамуджи, дві людини загинули в східній частині Ломбока, ще троє померли на сусідньому острові Сумбава. Крім того, за його словами, десятки людей отримали різні поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про землетрус магнітудою 7,2 в 124 км від острова Ломбок в Індонезії.

Раніше, 9 серпня, повідомлялося, що в Індонезії на острові Ломбок відбулося новий землетрус магнітудою 5,9. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині десять кілометрів. Міністр надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо повідомив, що магнітуда була 6,2. Також повідомлялося про руйнування і евакуації населення. Зазначимо, що також землетруси відбувалися 29 липня і 5 серпня.

13 серпня повідомлялося, що число жертв землетрусу на індонезійському острові Ломбок досягло 436 осіб. Понад 1,3 тис. чоловік отримали поранення, половина з яких важкі, вказують офіційні представники. Найбільша кількість жертв зареєстрована на півночі острова.