В Индонезии проснулся вулкан. Столб пепла составляет более километра

Вулкан Синабунг в провинции Северная Суматра (Индонезия) выбросил столб пепла на высоту 1500 метров над вершиной кратера. Извержение длилось около 3 минут.

Об этом сообщает dpa .

Информации о жертвах и пострадавших нет. Местным жителям рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 3-5 км, поскольку это может быть опасно.

Вулкану присвоили третий уровень вулканической активности. Синабунг является действующим старовулканом, его высота составляет 2 460 метров над уровнем моря.