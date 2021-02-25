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В Индонезии проснулся вулкан. Столб пепла составляет более километра

Автор: Анастасия Рокитна

Вулкан Синабунг в провинции Северная Суматра (Индонезия) выбросил столб пепла на высоту 1500 метров над вершиной кратера. Извержение длилось около 3 минут.

Об этом сообщает dpa.

Информации о жертвах и пострадавших нет. Местным жителям рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 3-5 км, поскольку это может быть опасно.

Вулкану присвоили третий уровень вулканической активности. Синабунг является действующим старовулканом, его высота составляет 2 460 метров над уровнем моря.

Напомним, 16 февраля в Италии на острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана.

В прошлом году на итальянском острове Сицилия проснулся самый большой действующий вулкан Европы - Этна. Извержение вулкана началось в 21:20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7.

Также ранее на индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло. Местная власть запретила полеты над этим регионом Индонезии и закрыла местный аэропорт.

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