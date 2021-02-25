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В Індонезії прокинувся вулкан. Стовп попелу становить більше кілометра

Автор: Анастасія Рокитна

Вулкан Синабунг у провінції Північна Суматра (Індонезія) викинув стовп попелу на висоту 1500 метрів над вершиною кратера. Виверження тривало близько 3 хвилин.

Про це повідомляє dpa.

Інформації про жертв та постраждалих немає. Місцевим жителям рекомендують не наближатися до вулкана на відстань ближче 3-5 км, оскільки це може бути небезпечно.

Вулкану присвоїли третій рівень вулканічної активності. Синабунг є діючим старовулканом, його висота становить 2 460 метрів над рівнем моря.

Нагадаємо, 16 лютого в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Міжнародний аеропорт Катанії призупинив свою роботу через виверження вулкану.

Минулого року на італійському острові Сицилія прокинувся найбільший діючий вулкан Європи-Етна. Виверження вулкана почалося о 21:20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7.

Також раніше на індонезійському острові Ломблен в південній частині країни почав вивергатися вулкан Левотоло. Місцева влада заборонила польоти над цим регіоном Індонезії та закрила місцевий аеропорт.

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