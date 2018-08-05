В Індонезії стався землетрус магнітудою 7, є загиблі

Землетрус в Індонезії стався на глибині 20 кілометрів

В Індонезії на острові Ломбок в неділю, 5 серпня, стався землетрус магнітудою 7,0. Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

За даними центру, землетрус стався на глибині 20 кілометрів. Землетрус було зафіксовано в 11.46 по часу UTC. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 49 кілометрах на північний схід від міста Матарам.

За даними агентства dpa, внаслідок землетрусу загинули 16 осіб.

Нагадаємо, в Індонезії 31 липня, евакуювали понад 500 альпіністів, які були заблоковані на стратовулкане Рінджані на індонезійському острові Ломбок.

Раніше, 29 липня в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7,5 км та 1 км на південний схід від міста Лелонгкен. В результаті землетрусу загинули 14 людей.

Додамо, що в червні 2018 року біля берегів Індонезії сталося три землетруси. Перший магнітудою 5,8 стався в 94 км до південно-заходу від міста Муару Сибурет в провінції Західна Суматра.

Другий магнітудою 5,1 було зафіксовано в 70 км на північний захід від Муару Сиберут, його епіцентр залягав на глибині 11,8 км. На третій раз підземні поштовхи сталися в 67 км до південно-заходу від Муару Сиберут на глибині 10 км.