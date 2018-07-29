В Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла

Эпицентр землетрясения находился в 1 километре от города Лелонгкен

В Индонезии на острове Ламбок произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине в 7,5 км и в 1 км на юго-восток от города Лелонгкен.

О жертвах и разрушениях или угрозе цунами информации пока что нет.

На острове Ламбок, где и произошло землетрясение, проживает около 3 миллионов человек. Рядом с ним расположен крупный туристический центр - остров Бали.

Напомним, в июне 2018 у берегов Индонезии произошло три землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 94 км к юго-западу от города Муара Сибурет в провинции Западная Суматра, а второе землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 70 км к юго-западу от Муара Сиберут, его эпицентр залегал на глубине 11,8 км. В третий раз подземные толчки произошли в 67 км к юго-западу от Муара Сиберут на глубине 10 км.