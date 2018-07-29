В Індонезії стався землетрус магнітудою в 6,4 бали

Епіцентр землетрусу знаходився в 1 кілометрі від міста Лелонгкен

В Індонезії на острові Ламбок стався землетрус магнітудою в 6,4 бали. Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр земплетрусу знаходився на глибині в 7,5 км і в 1 км на південний схід від міста Лелонгкен.

Про жертви і руйнування або загрозу цунамі інформації поки що немає.

На острові Ламбок, де і стався землетрус, проживає близько 3 мільйонів чоловік. Поруч з ним розташований великий туристичний центр - острів Балі.

Нагадаємо, в червні 2018 біля берегів Індонезії стався три землетруси. Перший землетрус магнітудою 5,8 стався в 94 км на північний захід від міста Муару Сібурет в провінції Західна Суматра, а другий землетрус магнітудою 5,1 було зафіксовано в 70 км на північний захід від Муару Сіберут, його епіцентр залягав на глибині 11,8 км. Втретє підземні поштовхи сталися в 67 км на північний захід від Муару Сіберут на глибині 10 км.