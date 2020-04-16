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В Індонезії стався потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події     16.04.2020 - 16:10
В Індонезії стався потужний землетрус
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)

Сильні поштовхи зафіксували в 83 кілометрах від міста Тернате

Біля берегів Індонезії зафіксований землетрус магнітудою 5,6 в Молуккському морі. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Anadolu.

Як повідомляється, сильні поштовхи зафіксували в 83 кілометрах на північний захід від міста Тернате провінції Північне Малуку. Осередок землетрусу залягав на глибині 29,1 кілометра.

Інформація про можливі жертви і руйнування невідома.

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, на півночі Італії зафіксували землетрус магнітудою 4,2. Сам епіцентр землетрусу знаходився на глибині 3 км в малонаселеній місцевості за кілька кілометрів від міста Чериньяле.

Крім того, біля Курильських островів (Російська Федерація) відбулася серія з трьох землетрусів магнітудою 5,3, 4,2 і 4,1. Найпотужніший землетрус магнітудою 5,3 було зафіксовано в 100 км на схід безлюдного острова Матуа в Охотському морі.

Також в американському штаті Айдахо зафіксували два землетруси. Перший землетрус був магнітудою 6,5, а епіцентр стихії залягав на глибині 10 км. Через пів години в регіоні поновилися підземні поштовхи.

Біля Курильських островів зафіксували серію землетрусів У Китаї стався потужний землетрус
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