В Индонезии произошло мощное землетрясение, есть жертвы

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, землетрясение всколыхнуло отдаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты, в том числе правительственные и университетские здания.

Более 2 тыс. человек остались без домов и нуждаются в палатках, еде, питьевой воде, лекарствах и одеялах. Также из-за стихии в нескольких районах пропало электричество.

Согласно оценке Геологической службы США, землетрясение произошло в 37 км к северо-востоку от Амбона в провинции Малуку на глубине 29 км. После землетрясения были зафиксированы по меньшей мере два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 сентября в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Эпицентр землетрясения находился в Мраморном море.

Кроме того, 24 сентября магнитудой 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелума на глубине 10 км. Толчки ощущались по всей территории страны.

В результате землетрясения были повреждены три моста. Большая часть ущерба была нанесена в деревнях, где рухнули старые дома. Многие жители этих районов спали на улице В результате стихийного бедствия погибли 34 человека, еще 459 получили травмы разной степени тяжести.