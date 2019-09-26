В Індонезії стався потужний землетрус, є жертви

В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5 балів, в результаті якого загинули щонайменше 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, землетрус сколихнув віддалені острови провінції Малуку, в результаті чого були зруйновані будинки і громадські об'єкти, в тому числі урядові та університетські будівлі.

Більше 2 тис. людей залишилися без будинків і потребують наметах, їжі, питної води, ліків і ковдрах. Також через стихію в декількох районах пропало електрику.

Згідно з оцінкою Геологічної служби США, землетрус стався в 37 км на північний схід від Амбона в провінції Малуку на глибині 29 км. Після землетрусу були зафіксовані щонайменше два десятки афтершоків, в тому числі один магнітудою 5,6.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 вересня в Стамбулі стався землетрус магнітудою 5,7 балів. Епіцентр землетрусу знаходився в Мармуровому морі.

Крім того, 24 вересня магнітудою 5,8 балів. Епіцентр землетрусу знаходився в 5 км на північ від Джелума на глибині 10 км. Поштовхи відчувалися по всій території країни.

В результаті землетрусу були пошкоджені три мости. Більша частина збитку була нанесена в селах, де впали старі будинки. Багато жителі цих районів спали на вулиці В результаті стихійного лиха загинули 34 людини, ще 459 отримали травми різного ступеня тяжкості.