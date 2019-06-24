В Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Подземные толчки ощущались даже в Австралии

Вблизи индонезийских островов Танимбар в море Банда в понедельник, 24 июня, произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались в северной Австралии, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным Геологической службы США, землетрясение, которое произошло на глубине около 208 километров, почувствовали жители австралийского города Дарвин.



Австралийское бюро метеорологии уже сообщило, что в Австралии нет угрозы цунами. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, в Китае в результате землетрясения магнитудой 6.0 по меньшей мере 11 человек погибли и более сотни пострадали. Землетрясение произошло в ночь на 18 июня. Землетрясение силой 6 баллов обрушилось на юго-запад китайской провинции Сычуань.

Ранее сообщалось, что на западе Франции в пятницу, 21 июня, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1 баллов. Во французской Национальной сейсмической службе заявили, что эпицентр землетрясения, которое всколыхнуло всю Францию, находился вблизи города Брессюир, что на западе страны.