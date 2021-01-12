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В Индонезии подняли со дна моря черный ящик упавшего лайнера

Автор: Андрей Козловский

В Индонезии дайверская команда достала со дна Яванского моря первый черный ящик самолета Boeing 737-524, который разбился 9 января. Его передадут в Национальный комитет по безопасности на транспорте для дальнейшего расследования авиакатастрофы.

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Об этом сообщает Detik.

Как сообщается, сейчас бортовой самописец доставили в порт Северной Джакарты, где показали журналистам. На кадрах виден заполненный водой прозрачный контейнер, внутри которого находится оранжевый корпус черного ящика.

Напомним, самолет авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Яванском море к северу от Джакарты. По предварительным данным, он мог упасть в районе островов Мале и Локи. На его борту находились 62 человека: 50 пассажиров, в том числе десять детей, а также 12 членов экипажа.

Руководитель отдела расследования авиационной безопасности Национальной комиссии по безопасности на транспорте (KNKT) Нуркахио Утомо считает, что лайнер мог разбиться при ударе о воду.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Индонезии идентифицировали первого погибшего в авиакатастрофе. Речь идет о 29-летнем пассажире, который проживал в Джакарте.

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