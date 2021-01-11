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Идентифицирована первая жертва авиакатастрофы в Индонезии

Джакарта, Понедельник 11 января 2021 15:17
Идентифицирована первая жертва авиакатастрофы в Индонезии
Фото: авиакатастрофа в Индонезии (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Индонезии идентифицировали первого погибшего в результате аварии самолета Sriwijaya Air в Яванском море. Речь идет о 29-летнем пассажире, который проживал в Джакарте.

Об этом сообщает местное издание Detik.

Правоохранители отметили, что получили 53 образца ДНК от родственников погибших. Кроме того, спасатели подняли на поверхность 17 мешков с фрагментами тел.

Напомним, 9 января в Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. На его борту находились 62 человека: 50 пассажиров, в том числе десять детей, а также 12 членов экипажа.

Позже нашли остатки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда.

РБК-Украина писало, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал сигнала тревоги.

Отметим, пассажирский самолет Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел катастрофу в Индонезии, мог разбиться при ударе о воду. Об этом свидетельствуют данные расследования.

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