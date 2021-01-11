ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Индонезии назвали предварительную причину крушения лайнера

Автор: Андрей Козловский

Пассажирский самолет Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел катастрофу в Индонезии, мог разбиться при ударе о воду. Об этом свидетельствуют данные расследования.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Руководитель отдела расследования авиационной безопасности Национальной комиссии по безопасности на транспорте (KNKT) Нуркахіо Утомо считает, что если бы самолет разрушился в воздухе, то обломки были бы разбросаны по большей площади.

“Предварительные данные указывают на то, что самолет развалился при ударе о воду”, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Яванском море к северу от Джакарты. По предварительным данным, он мог упасть в районе островов Мале и Локи. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.

Позже нашли остатки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда.

Также РБК-Украина писало, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал сигнала тревоги.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Индонезия