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В Індонезії назвали попередню причину катастрофи лайнера

Автор: Андрій Козловський

Пасажирський літак Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air, який зазнав катастрофи в Індонезії, міг розбитися при ударі об воду. Про це свідчать дані розслідування.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Керівник відділу розслідування авіаційної безпеки Національної комісії з безпеки на транспорті (KNKT) Нуркахіо Утомо вважає, що якби літак зруйнувався в повітрі, то уламки були б розкидані по більшій площі.

“Попередні дані вказують на те, що літак розвалився при ударі об воду”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі на північ від Джакарти. За попередніми даними, він міг впасти в районі островів Мале і Локі. На борту перебували 62 людини, у тому числі 10 дітей.

Пізніше знайшли залишки тіл і літака Boeing 737-524, який розбився незабаром після зльоту з Джакарти. Їх знайшла дайверская команда.

Також РБК-Україна писало, що літак індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air не подавав сигналу тривоги.

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