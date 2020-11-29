ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Индонезии началось извержение вулкана, над страной частично запретили полеты

Автор: Игорь Литвиненко

На индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло. Местные власти запретили полеты над этим регионом Индонезии и закрыли местный аэропорт.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает RTL.

Извержение началось в воскресенье, 29 ноября. Из жерла вулкана поднялся четырехкилометровый столб пепла и дыма.

О пострадавших в результате извержения вулкана не сообщается. При этом местные власти призвали граждан, которые проживают в радиусе четырех километров от вулкана, покинуть регион, а также закрыли аэропорт и запретили полеты.

"Жителям рекомендуется не предпринимать какую-либо активность в радиусе четырех километров от кратера вулкана", - сообщили в Геологическом агентстве Индонезии.

Напомним, двумя неделями ранее на острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался вулкан. Местные службы зафиксировали мощный взрыв и выброс высокого столба пепла.

Также сообщалось, что в августе на индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. Сообщалось, что столб поднялся на высоту около 5 километров, а слои пепла накрыли деревни на расстоянии до 19 км от вулкана.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вулканИндонезияизвержение