В Індонезії почалося виверження вулкана, над країною частково заборонили польоти

На індонезійському острові Ломблен в південній частині країни почав вивергатися вулкан Левотоло. Місцева влада заборонила польоти над цим регіоном Індонезії і закрила місцевий аеропорт.

Про це повідомляє RTL.

Виверження почалося в неділю, 29 листопада. З жерла вулкана піднявся чотирикілометровий стовп попелу і диму.

Про постраждалих в результаті виверження вулкана не повідомляється. При цьому місцева влада закликала громадян, які проживають в радіусі чотирьох кілометрів від вулкана, покинути регіон, а також закрили аеропорт і заборонили польоти.

"Жителям рекомендовано не вживати якусь активність в радіусі чотирьох кілометрів від кратера вулкана", - повідомили в Геологічному агентстві Індонезії.

Нагадаємо, двома тижнями раніше на острові Стромболі на північ від Сицилії активізувався вулкан. Місцеві служби зафіксували потужний вибух і викид високого стовпа попелу.

Також повідомлялося, що в серпні на індонезійському острові Суматра відбулося виверження вулкана Сінабунг. Повідомлялося, що стовп піднісся на висоту близько 5 кілометрів, а шари попелу накрили села на відстані 19 км від вулкана.