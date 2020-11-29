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В Індонезії почалося виверження вулкана, над країною частково заборонили польоти

Автор: Игорь Литвиненко

На індонезійському острові Ломблен в південній частині країни почав вивергатися вулкан Левотоло. Місцева влада заборонила польоти над цим регіоном Індонезії і закрила місцевий аеропорт.

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Про це повідомляє RTL.

Виверження почалося в неділю, 29 листопада. З жерла вулкана піднявся чотирикілометровий стовп попелу і диму.

Про постраждалих в результаті виверження вулкана не повідомляється. При цьому місцева влада закликала громадян, які проживають в радіусі чотирьох кілометрів від вулкана, покинути регіон, а також закрили аеропорт і заборонили польоти.

"Жителям рекомендовано не вживати якусь активність в радіусі чотирьох кілометрів від кратера вулкана", - повідомили в Геологічному агентстві Індонезії.

Нагадаємо, двома тижнями раніше на острові Стромболі на північ від Сицилії активізувався вулкан. Місцеві служби зафіксували потужний вибух і викид високого стовпа попелу.

Також повідомлялося, що в серпні на індонезійському острові Суматра відбулося виверження вулкана Сінабунг. Повідомлялося, що стовп піднісся на висоту близько 5 кілометрів, а шари попелу накрили села на відстані 19 км від вулкана.

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Новини України вулканИндонезияизвержение