ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

Джакарта, Среда 27 января 2021 12:56
В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи
Фото: вулкан (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 27 января, на индонезийском острове Ява проснулся вулкан Мерапи. Он начал извергать смесь из раскаленных скальных обломков и пепла.

Об этом сообщает dpa.

Как сообщается, вулкан извергался в течение четырех часов. Уровень опасности в настоящее время оценивается как второй. Это означает, что людям не рекомендуется находиться в пятикилометровой зоне вокруг кратера.

Местная власть заявила о готовности провести эвакуацию жителей в случае сильного извержения вулкана.

Отметим, вулкан Мерапи считается самым активным в Индонезии. Его высота достигает 2968 м.

Напомним, ранее на индонезийском острове Лембата из-за активизации вулкана Левотоло свои дома покинули 4 628 человек. Их эвакуировали в семи определенных пунктов.

Также сообщалось, что в августе прошлого года на индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. Сообщалось, что столб поднялся на высоту около 5 километров, а слои пепла накрыли села на расстоянии 19 км от вулкана.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире вулкан

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь