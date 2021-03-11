В Индонезии автобус со школьниками упал с обрыва: погибли больше 20 человек

Крушение произошло в районе города Сумеданг.



В автобусе было 58 человек, среди них ученики младшей и средней школы, их родители и учителя. Они возвращались из паломнической поездки.

На месте аварии нашли 22 тела.

В то же время, агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, сообщает, что в автобусе было 62 человека, погибли 26.



Ранее сообщалось, что в Индонезии огромный крокодил схватил 8-летнего мальчика, который рыбачил вместе с отцом на реке Темпакул в провинции Восточный Калимантан, и проглотил целиком.

Также РБК-Украина писало, что 4 марта военный вертолет разбился на юго-востоке Турции, в результате чего погибло дев'ять солдат, а четыре пострадали.