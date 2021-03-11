UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Индонезии автобус со школьниками упал с обрыва: погибли больше 20 человек

Автор: Даша Харченко

В Индонезии автобус со школьниками сорвался в ущелье. В результате аварии погибли больше 20 человек.

Об этом сообщает Jakarta Globe со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Крушение произошло в районе города Сумеданг.

В автобусе было 58 человек, среди них ученики младшей и средней школы, их родители и учителя. Они возвращались из паломнической поездки.

На месте аварии нашли 22 тела.

В то же время, агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, сообщает, что в автобусе было 62 человека, погибли 26.

Ранее сообщалось, что в Индонезии огромный крокодил схватил 8-летнего мальчика, который рыбачил вместе с отцом на реке Темпакул в провинции Восточный Калимантан, и проглотил целиком.

Также РБК-Украина писало, что 4 марта военный вертолет разбился на юго-востоке Турции, в результате чего погибло дев'ять солдат, а четыре пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПаварияИндонезия
Читайте также
В Турции автобус сорвался со скалы, погибли дети
Прогноз погоды