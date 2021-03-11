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В Індонезії автобус зі школярами впав у прірву: загинули понад 20 людей

Автор: Даша Харченко

В Індонезії автобус зі школярами зірвався в ущелину. В результаті аварії загинули понад 20 осіб.

Про це повідомляє Jakarta Globe з посиланням на місцеві органи охорони здоров'я.

Аварія сталася в районі міста Сумеданг.

В автобусі було 58 осіб, серед них учні молодшої та середньої школи, їхні батьки та вчителі. Вони поверталися з паломницької поїздки.

На місці аварії знайшли 22 тіла.

Водночас, агентство Сіньхуа з посиланням на місцеву владу, повідомляє, що в автобусі було 62 людини, загинули 26.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії величезний крокодил схопив 8-річного хлопчика, який рибалив разом з батьком на річці Темпакул в провінції Східний Калімантан, і проковтнув цілком.

Також РБК-Україна писало, що 4 березня військовий вертоліт розбився на південному сході Туреччини, в результаті чого загинуло дев'ять солдатів, а чотири постраждали.

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