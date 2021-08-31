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На Индию обрушились разрушительные ливни: есть погибшие

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Индия, Вторник 31 августа 2021 05:11
На Индию обрушились разрушительные ливни: есть погибшие Фото: ливни в Индии забрали жизнь 5 человек (twitter.com/LudwingChimaChi)
Автор: Наталья Скороход

В Индии ливни привели к оползням и разрушениям. В результате стихии 5 человек погибли и двое пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print.

Последствиями ливней стали разрушенный мост и дома в штате Уттаракханде. В деревне Джумма обрушились три дома, в которых находились люди. В результате 5 человек погибли, среди них трое детей. Еще два человека считаются пропавшими без вести.

Магистрат округа Питорагарх Ашиш Чаухан сообщил, что спасательные работы продолжаются.

"Пять тел, в том числе трое детей, были обнаружены, в то время как поиски еще двух пропавших без вести продолжаются", - сказал чиновник.

По его словам, спасательные операции будут продолжаться до тех пор, пока все пропавшие без вести не будут найдены и пострадавшие не будут переведены в безопасное место.

"Число жертв может быть больше, поскольку пострадавшая деревня находится на вершине холма", - сказал Чаухан.

Напомним, что на Луизиану обрушился ураган "Ида". Погибло как минимум два человека.

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