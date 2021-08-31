На Індію обрушилися руйнівні зливи: є загиблі

В Індії зливи призвели до зсувів і руйнувань. В результаті стихія 5 людей загинули і двоє зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.

Наслідками злив стали зруйнований міст і будинки в штаті Уттаракханде. У селі Джумма обрушилися три будинки, в яких знаходилися люди. В результаті 5 людей загинули, серед них троє дітей. Ще дві людини вважаються зниклими безвісти.

Магістрат округу Піторагарх Ашиш Чаухан повідомив, що рятувальні роботи тривають.

"П'ять тіл, у тому числі троє дітей, були виявлені, в той час, як пошуки ще двох зниклих безвісти тривають", - сказав чиновник.

За його словами, рятувальні операції триватимуть до тих пір, поки всі зниклі безвісти не будуть знайдені та постраждалі не будуть переведені в безпечне місце.