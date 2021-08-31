На Індію обрушилися руйнівні зливи: є загиблі
В Індії зливи призвели до зсувів і руйнувань. В результаті стихія 5 людей загинули і двоє зникли безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.
Наслідками злив стали зруйнований міст і будинки в штаті Уттаракханде. У селі Джумма обрушилися три будинки, в яких знаходилися люди. В результаті 5 людей загинули, серед них троє дітей. Ще дві людини вважаються зниклими безвісти.
Магістрат округу Піторагарх Ашиш Чаухан повідомив, що рятувальні роботи тривають.
"П'ять тіл, у тому числі троє дітей, були виявлені, в той час, як пошуки ще двох зниклих безвісти тривають", - сказав чиновник.
За його словами, рятувальні операції триватимуть до тих пір, поки всі зниклі безвісти не будуть знайдені та постраждалі не будуть переведені в безпечне місце.
"Кількість жертв може бути більшою, оскільки постраждале село знаходиться на вершині пагорба", - сказав Чаухан.
Нагадаємо, що на Луїзіану обрушився ураган "Іда". Загинуло як мінімум дві людини.