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На Індію обрушилися руйнівні зливи: є загиблі

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Індій, Вівторок 31 серпня 2021 05:11
На Індію обрушилися руйнівні зливи: є загиблі Фото: зливи в Індії забрали життя 5 осіб (twitter.com/LudwingChimaChi)
Автор: Наталья Скороход

В Індії зливи призвели до зсувів і руйнувань. В результаті стихія 5 людей загинули і двоє зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.

Наслідками злив стали зруйнований міст і будинки в штаті Уттаракханде. У селі Джумма обрушилися три будинки, в яких знаходилися люди. В результаті 5 людей загинули, серед них троє дітей. Ще дві людини вважаються зниклими безвісти.

Магістрат округу Піторагарх Ашиш Чаухан повідомив, що рятувальні роботи тривають.

"П'ять тіл, у тому числі троє дітей, були виявлені, в той час, як пошуки ще двох зниклих безвісти тривають", - сказав чиновник.

За його словами, рятувальні операції триватимуть до тих пір, поки всі зниклі безвісти не будуть знайдені та постраждалі не будуть переведені в безпечне місце.

"Кількість жертв може бути більшою, оскільки постраждале село знаходиться на вершині пагорба", - сказав Чаухан.

Нагадаємо, що на Луїзіану обрушився ураган "Іда". Загинуло як мінімум дві людини.

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